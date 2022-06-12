Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası reddedildi

Ronaldo’nun 25 yaşındayken Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme Las Vegas'ta yapıldı. 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.

ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, Cuma günü belgelerin elde ediliş şekliyle ilgili olarak davayı düşürdü.

Tazminat talebi reddedildi

Reuters'taki habere göre Cristiano Ronaldo’nun 25 yaşındayken Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.

Nevadalı Mayorgo, 2009 yılındaki olay için 375 bin dolar aldığını iddia etmiş ve Ronaldo'dan 25 milyon dolar tazminat almak için mahkemeye başvurmuştu.