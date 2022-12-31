Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşları tanıdık isimler

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a giden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşları arasında daha önce ligimizde oynayan Talisca, Aboubakar ve Luiz Gustavo gibi isimler bulunuyor.

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gideceği yeni takımı sonunda belli oldu.

Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir adının geçtiği Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a transfer oldu. Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımı Garcia çalıştırıyor

Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al Nassr'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı birçok isim forma giyiyor. Suudi Arabistan ekibinin kalesini Kolombiyalı tecrübeli isim, David Ospina koruyor.

Luiz Gustavo

Takımın orta saha ve hücum bölgesinde ise yakından tanınan 3 futbolcu yer alıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki Luiz Gustavo takımın göze çarpan isimleri arasında yer alıyor. Gustavo yeni takımında 11 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Anderson Talisca

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş formasını giyen ve taraftarları kendine hayran bırakan Anderson Talisca da Al-Nassr forması giyiyor. 2021 yılında bu yana oynadığı takımında 42 maça çıkan Talisca 31 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Vincent Aboubakar

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı son isim ise eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. 30 yaşındaki Kamerunlu golcü, Talisca gibi 2021 senesinden bu yana Suudi Arabistan temsilcisinin formasını giyiyor.

Beşiktaş döneminde de birlikte forma giyen bu ikili kariyerlerine yine birlikte devam ediyor. 30 yaşındaki golcü isim Al-Nassr formasını 38 kez sırtına geçirirken 12 gol 7 asist ile oynadı.