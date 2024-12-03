Cristiano Ronaldo'suz Al Nassr, Al Sadd'a mağlup oldu
Haber Merkezi

Asya Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Al Nassr, Al Sadd'ı ağırladı.

Karşılaşma Al Sadd'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Al Sadd'ın golleri 53'te Akram Afif ve 90+9'da penaltıdan Adam Ounas ile geldi.

Al Nassr'ın tek sayısını ise 80. dakikada Romain Saiss (KK) kaydetti.

RONALDO OYNAMADI

Al Sadd forması giyen Cristiano Ronaldo, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Al Nassr, 13 puanla 3. sırada kalırken Al Sadd ise puanını 12 yaparak 4. sıraya yükseldi.

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Göktürk Sönmez
Editor