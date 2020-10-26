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    Cristiano Ronaldo'suz Juventus yine kazanamadı

    Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cristiano Ronaldo'dan yoksun maça çıkan Juventus, Verona ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 12:22
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    Cristiano Ronaldo'suz Juventus yine kazanamadı

    İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

    Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıya Verona oyuncu değişiklikleri ile başladı ve aranan gol 60. dakikada Favilli'den gelirken Verona öne geçti.

    61. dakikada oyuna giren Kulusevski, 77. dakikada golünü atarak maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

    MERİH 90 DAKİKA OYNADI

    Juventus'ta Milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken oynadığı futbolla göz doldurdu. Verona'daki temsilcimiz Mert Çetin ise maç kadrosunda yer almadı.

    Bu skorun ardından Juventus 9 puana, Verona ise 8 puana yükseldi.

    Ronaldo'nun yokluğunu fazlasıyla hisseden Juventus, son 3 maçında 3 beraberlik almış oldu.

    Cristiano Ronaldo suz Juventus yine kazanamadı #1

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