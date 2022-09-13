Petrol
94.82
0.87%
Euro
18.5649
0.63%
Dolar
18.2432
0.15%
Altın
1.011
0.08%
Borsa
3612
-1.02%
Bitcoin
414.805
1.80%
BTXN Coin
6.83
1.94%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C
    Cristiano Ronaldo'ya yıllık 243 milyon euroluk teklif

    Cristiano Ronaldo'ya yıllık 243 milyon euroluk teklif

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euroluk transfer teklifi aldı. Başarılı oyuncunun transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
    • 13.09.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Machester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

    United'da adeta 'istenmeyen adam' ilan edilen futbolcu için Suudi Arabistan'dan bir transfer açıklaması geldi.

    Cristiano Ronaldo'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da Chelsea, PSG, Napoli, Bayern Münih gibi kulüplerle adı geçen Ronaldo'ya Arap Yarımadası'ndan teklif var.

    Cristiano Ronaldo ya yıllık 243 milyon euroluk teklif #1

    "O harika bir rol model"

    Konuyla ilgili The Athletic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme arzularını açık bir şekilde dile getirdi.

    "Ronaldo gibi bir yıldızı Suudi Arabistan'da görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alacağımızın farkındayız. Herkes için büyük haber değeri de taşır. Çünkü herkes Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyor. O harika bir rol model. Neden olmasın?"

    Haberlere göre; Avrupa takımlarından cezbedici bir teklif almayan Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr şartları zorlamaya hazır. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro kazanacağı bir transfer teklifi aldı. İlk etapta teklifi reddeden Portekizli oyuncu kararını yeniden değerlendiriyor.

    Cristiano Ronaldo ya yıllık 243 milyon euroluk teklif #2

    "Burada izlemek isterim"

    İngiliz basını, Real Madrid tarafından da veto yiyen Ronaldo'nun transferinin mali açıdan çok kolay olmayacağını vurguluyor. Aynı zamanda United'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan futbolcu için çemberin daraldığı belirtiliyor.

    Yasser Al-Misehal, Ronaldo'nun maliyeti için ise "Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim." ifadelerini kullandı.

    Cristiano Ronaldo ya yıllık 243 milyon euroluk teklif #3

    Sadece 2 kez ilk 11'de oynadı

    Suudi Arabistan'da bilindiği üzere transfer dönemi 26 Haziran 2022 tarihi itibarıyla başlamıştı. Ülkede transfer dönemi 17 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

    Bu sezon 7 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de başladı ve henüz gol veya asist üretemedi.


    iPhone 14'ün hareketli çentiği Android'e geliyor
    Teknoloji

    iPhone 14'ün hareketli çentiği Android'e geliyor

    Düzce'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    Gündem

    Düzce'de ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir