Cristiano Ronaldo'yu görenler şaştı kaldı! Sokakta Arap kıyafetiyle dolaştı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Arap erkeklerinin giydiği yöresel kıyafetle görüntülendi.

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ensonhaber.com

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kariyerinde büyük bir değişikliğe giderek Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a uyum sağlamaya devam ediyor.

Arap temsilcisi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan ve bu süreçte 500 milyon euro kazanacak olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde takımıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Al Nassr, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i Birleşik Arap Kulüpleri Şampiyonlar Kupası'nda Portekizli yıldız Ronaldo'nun golleriyle 2-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Yöresel kıyafetlerle görüldü

Takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 38 yaşındaki futbolcu ise maçın ardından ülkenin yerel kıyafetleriyle görüntülendi.

Yıldız isim, aracına bindiği sırada Arap erkeklerin giydiği yöresel elbiseyle(kandura) kameralara yansıdı. Cristiano Ronaldo'nun bu anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.