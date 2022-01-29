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    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi

    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi

    Portekiz futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo, liglere verilen arada Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Bir etkinliğe katılan yıldız isim, genç hayranlarına tavsiyelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 08:03
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    Cristiano Ronaldo, Birleşik Arap Emirlikleri'nde organizasyon kapsamında, Dubai'deki Al Wasl Plaza'ya giderek gençlere tavsiyelerde bulundu.

    Binlerce kişi, Portekizli yıldızı yakından görmek için Al Wasl Plaza'ya akın etti.

    Ronaldo'nun meydana gelişi, kariyerine yakışır nitelikteydi.

    GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ

    Organizasyonda hayranları ile buluşan deneyimli futbolcu, gençlere adeta abileriymiş gibi öğütler verdi.

    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi #1

    "37 YAŞINDA FUTBOL OYNAYABİLİYORSAM, VÜCUDUMA İYİ BAKTIĞIM İÇİN"

    Ronaldo, "İyi beslenin, iyi uyuyun ve sağlığınıza dikkat edin. Ben 37 yaşında üst seviyede oynayabiliyorsam, bunu vücuduma iyi bakmama borçluyum" dedi.

    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi #2

    "SANAL DÜNYANIN ESİRİ OLMAYIN"

    Gençlerin teknoloji ile olan bağlarına dikkat etmeleri gerektiği de belirten yıldız isim, "Sanal dünyanın esiri olmamalıyız ama avantajlarını kullanmalıyız. Mesela oğlumun bana tek sorduğu şey ne zaman bir telefonu olacağı. Ona, daha zamanının gelmediğini söylüyorum. Aldığım zaman da limitli kullanacak" şeklinde konuştu.

    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi #3

    "GENÇLERE BABALARININ SÖZÜNÜ DİNLEMEYİ ÖĞRETMELİYİZ"

    "Gençlere vücutlarına nasıl bakacaklarını, yeterince su içmeyi, egzersiz yapmayı, babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz çünkü onlar iyi tavsiye verir"

    Cristiano Ronaldo etkinliğin ardından sevenleri ile özçekim yaptı.

    Cristiano Ronaldo gençlere tavsiyeler verdi #4


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