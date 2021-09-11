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    Cruyff Ödülü Ali Akman'ın

    Kariyerine Hollanda'da devam eden Ali Akman, Nijmegen günlerine ödülle başladı. 19 yaşındaki forvet, ayın en iyi genç oyuncusuna verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 10:47
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    Cruyff Ödülü Ali Akman'ın

    Genç forvet Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra 1 sezonluğuna Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.

    Yeni takımında ilk 11'de çıktığı 2 maçta da attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Ali Akman, bu performansıyla Hollanda'daki ilk ayında ödül sahibi oldu.

    ‘CRUYFF YETENEK ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

    Ümit Milli Futbolcu, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazandı ve Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu oldu. 19 yaşındaki golcü, geride kalan üç haftada iki kez maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.

    Cruyff Ödülü Ali Akman ın #1

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