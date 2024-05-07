Crystal Palace, Manchester United'ı farklı yendi Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Crystal Palace'a 4-0 mağlup oldu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Crystal Palace'a farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.

ManU'dan tersten rekor

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.

Bu sonucun ardından 54 puanda kalan Manchester United, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal'ı konuk edecek.

Puanını 43 yapan Crystal Palace ise Wolverhampton Wanderers deplasmanına gidecek.