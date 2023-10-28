Crystal Palace'ı yenen Tottenham Hotspur liderliğini sürdürdü Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 10. haftasının ilk maçında konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk ekip mücadelenin 53. dakikasında Ward'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken 66. dakikada Son Heung-Min'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Crystal Palace, 90+4'te Ayew'in golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Liderliğe devam

Bu maçın ardından Tottenham, 26 puan ve bir maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini korudu.