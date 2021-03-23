CSKA Moskova, Ivica Olic'i takımın başına getirdi

Rusya Ligi'nin önde gelen ekiplerindoen CSKA Moskova, teknik direktörlüğe eski oyuncusu Ivica Olic'i getirdi.

Rusya'da Kızıl Ordu tarafından kurulan ve hala ordunun takımı olan CSKA Moskova, Ivica Olic'i resmen açıkladı.

IVICA GÖREVE GETİRİLDİ

CSKA'dan yapılan açıklamada, "Ovica Olic, CSKA'nın teknik direktörlüğüne getirildi." denildi. 41 yaşındaki teknik adamın 15 yıl sonra kulübe döndüğü vurgulanırken, "Ivıca göreve başladı." denildi.

Kırmızı-Mavililer'de 2003-2006 sezonları arasında forma giyen Hırvat oyuncu, CSKA ile 116 maça çıktı ve 44 gol attı.

Olic, CSKA Moskova ile 3 lig, 2 Rusya Kupası ve 2 Süper Kupası'yla 1 de UEFA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.



