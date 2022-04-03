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- CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile 1 puanı kurtardı
CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile 1 puanı kurtardı
Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova, karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.
- AA
- 03.04.2022 - 23:43
Puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti.
CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.
YUSUF YAZICI'NIN SON DAKİKA PENALTISI GÜNÜ KURTARDI
Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.
7. GOLÜNÜ ATTI
Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.
CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.