Cüneyt Çakır, Barcelona-Napoli maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı olan Barcelona Napoli karşılaşmasına atandığı açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde maçlar, son 16 turundan başlayacak.

DEV GÖREV

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

YARDIMCILARI YİNE AYNI

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.