Euro
9.6906
-0.27%
Dolar
8.1461
-0.04%
Altın
452.37
-0.37%
Borsa
1.361
-1.11%
Bitcoin
508.800
3.29%
EXEN Coin
23.76
2.45%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

    Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 15 Nisan Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

    YARDIMCILARI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

    Cüneyt Çakır a UEFA dan görev #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir