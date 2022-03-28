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    Cyle Larin gol attı, Kanada Dünya Kupası'nı garantiledi

    Beşiktaşlı Atiba ve Larin ile Hataysporlu Adekugbe'nin formasını giydiği Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:40
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    Cyle Larin gol attı, Kanada Dünya Kupası'nı garantiledi

    2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi Kanada, sahadan 4-0 galip ayrılarak 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

    Kanada'nın ilk golünü 13. dakikada Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin kaydederken, diğer goller 44'te Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ile 88'de Adrian Mariappa'dan (k.k.) geldi.

    Cyle Larin gol attı, Kanada Dünya Kupası nı garantiledi #1

    36 YIL SONRA DÜNYA KUPASI COŞKUSU

    13 maç sonunda 28 puana ulaşan Kanada, bitime 1 maç kala elemeleri lider olarak tamamlamayı garantilerken, 7. sıradaki Jamaika 8 puanda kaldı.

    Bu sonuçla birlikte en son 1986 yılında Dünya Kupası'na katılan Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Beşiktaş 'ın yıldız futbolcularından Cyle Larin maça ilk 11'de başlayıp 62 dakika sahada kalırken, Atiba Hutchinson ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Hataysporlu Sam Adekugbe ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

    Cyle Larin gol attı, Kanada Dünya Kupası nı garantiledi #2

    LARIN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

    Öte yandan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 15. maçında 13. golünü atarak gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.

    Kanada'nın başarısında büyük rol oynayan Beşiktaşlı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Cyle Larin gol attı, Kanada Dünya Kupası nı garantiledi #3


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