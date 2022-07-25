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- Cyle Larin ilk maçında penaltı kaçırdı
Cyle Larin ilk maçında penaltı kaçırdı
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni transfer olduğu Belçika ekibi Club Brugge’da ilk kez forma aldığı maçta penaltıyı değerlendiremedi.
- 25.07.2022 - 09:11
- Güncelleme : 25.07.2022 - 09:50
Cyle Larin, kontratının bitmesinin ardından yeni sözleşme konusunda Beşiktaş ile anlaşamamıştı. Ardından 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bedelsiz bir şekilde Belçika’nın yolunu tutmuştu.
Clup Brugge’ye transfer olan Kanadalı kanat oyuncusu Larin, Belçika ekibi ile çıktığı ilk resmi maçta beklediği başlangıcı yapamadı.
83. dakikada Noa Lang’in yerine oyuna giren Larin, maçın skoru 2-2 olduğu sırada Club Brugge’un 90+2’de kazandığı penaltının başına geçti.
Direğe vurdu
Larin, topu direğe isabet ederek takımı adına müthiş bir fırsatı kaçırsa da Andreas Skov Olsen, direkten dönen topu tamamlayarak sokuru 3-2’ye getirdi ve takımını galibiyete taşıdı
Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Club Brugge, önümüzdeki hafta Eupen deplasmanına gidecek.