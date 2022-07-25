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Cyle Larin ilk maçında penaltı kaçırdı

Cyle Larin ilk maçında penaltı kaçırdı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni transfer olduğu Belçika ekibi Club Brugge’da ilk kez forma aldığı maçta penaltıyı değerlendiremedi.