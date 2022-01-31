Cyle Larin, Kanada tarihine geçti

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin, milli takımda gollerine devam ediyor. Deneyimli futbolcu attığı golle Kanada'nın en golcü futbolcusu olarak tarihe adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna dolu dizgin devam eden Kanada'nın son kurbanı güçlü rakibi ABD oldu.

Katar biletini almak isteyen Kanada gol umudu Cyle Larin ve Sam Adekugbe'yle zorlu maçta güldü.

Ülkemizde Beşiktaş 'ta forma giyen 26 yaşındaki forvet henüz maçın 7. dakikasında Lille'li Jonathan David'in asistinde ağları havalandırdı.

90+5'te de yine tanıdık bir isim olan Hataysporlu Sam Adekugbe fileleri sarstı ve Kanada sahadan 2-0 galip ayrıldı.

KANADA TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ OLDU

Larin attığı golle Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu. Larin milli formayla çıktığı 46. maçında 23. kez ağları sarstı ve 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülkesinin en golcü oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.