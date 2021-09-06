Cyle Larin milli takımda yine gol attı

Sergen Yalçın döneminde adeta yeniden doğan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla sergilediği futbolla da alkış alıyor. Başarılı oyuncu, 2021 sezonunun milli takımlarda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD ile karşılaşan Kanada'da, Cyle Larin durdurulamıyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 19 gol atan toplamda 45 maçta 23 kez ağları sarsan başarılı santrfor, formunu bu sezon da sürdüreceğe benziyor.

Kanada'nın ABD ile karşılaştığı maçın 62. dakikasında sahneye çıkan 26 yaşındaki oyuncu, golüyle 1 puanı kurtarırken dünya yıldızlarını da geride bırakan bir istatistiğe sahip oldu.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Larin, bu müthiş performansıyla 2021 yılında milli takımlar seviyesinde en çok gol atan oyuncu olarak dünya yıldızlarını da geride bıraktı. 12 gol atan Kanadalı oyuncu listede, 10 gol atan Lukaku, 9'ar gol atan Ronaldo ve Lewandowski'nin yanı sıra 8 gol atan Harry Kane'in de önünde yer alıyor.

TALİPLERİ ARTTI

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'i, başta İngiltere Premier Lig'den olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların transfer etmek istediği konuşuluyor.