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    Dairon Asprilla'dan nefis röveşata

    Dairon Asprilla'dan nefis röveşata

    MLS'de Portland Timbers-SJ Earthquakes maçında Dairon Asprilla harika bir röveşata golü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:21
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    Amerikan Ligi MLS'de Batı Konferansı maçında Portland Timbers-SJ Earthquakes karşı karşıya geldi.

    Portland Timbers, mücadeleyi 2-0 kazanarak 49 puana yükseldi. Portland'ın gollerini 34. dakikada Chara ve 55. dakikada Dairon Asprilla kaydetti.

    ASPRILLA'DAN IBRAHIMOVIC GOLÜ

    Asprilla'nın golü izleyenleri hayran bıraktı. 55. dakikada sahneye çıkan oyuncu, ceza sahası dışından nefis bir röveşata golü kaydederek takımı 2-0 öne geçirdi.

    Asprilla'nın golü izleyicilere İbrahimoıvic'in İsveç Milli Takımı'nda İngiltere'ye attığı golü akıllara getirdi.

    Dairon Asprilla'dan nefis röveşata İZLE

    Dairon Asprilla dan nefis röveşata #1

    Dairon Asprilla dan nefis röveşata #2

    Dairon Asprilla dan nefis röveşata #3

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