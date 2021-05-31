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    Damien Comolli, hakemlerin üzerine yürüdü

    Damien Comolli, hakemlerin üzerine yürüdü

    Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Nantes maçının ardından soyunma odalarının olduğu bölüme inerek hakemlere tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 15:06
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    Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, şimdi Fransa Lig 2 takımlarından Toulouse'un başkanlığını yapıyor.

    Ligue 1'e çıkma mücadelesi veren Toulouse, play-out rövanş maçında Nantes ile rövanş mücadelesine çıktı.

    Comolli’nin takımı, Nantes'i 1-0 yense de ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için elendi.

    “HAKKIMIZI ÇALDINIZ”

    Comolli, hakem kararlarına sinirlendi ve maç sonu koridorda hakemlere adeta ateş püskürdü.

    Hakemlerin üzerine yürüyen Comolli,''Bizim yükselme hakkımızı çaldınız. Skandal bu!'' ifadelerini kullandı.

    Damien Comolli, hakemlerin üzerine yürüdü İZLE

    Damien Comolli, hakemlerin üzerine yürüdü #1

    Damien Comolli, hakemlerin üzerine yürüdü #2

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