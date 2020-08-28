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Dani Alves ameliyat oldu
Sao Paulo, Brezilya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dani Alves'in ameliyat olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 17:42
Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 37 yaşındaki Dani Alves ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları Athletico Paranaense'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.
"KISA SÜREDE ESKİ HALİNE DÖNECEK"
Sao Paulo'nun internet sitesine konuşan kulüp doktoru Jose Sanchez, Alves'in tamamen iyileşmesinin ne zaman olacağını bilmediklerini fakat kısa sürede eski haline dönmesini beklediklerini belirtti.
Daha önce Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlarda forma giyen Alves, Brezilya ekibine geçen yıl katılmıştı.