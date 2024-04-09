Dani Alves, futbola geri dönmek istiyor İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Dani Alves'in futbola geri dönmek istediğini ileri sürdü.

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İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra 25 Mart tarihinde 1 milyon euro kefalet ödeyerek serbest kalmıştı.

40 yaşındaki Alves, özgürlüğüne kavuşmasının ardından geleceğine dair yeni planlar yapmaya başladı.

Brezilyalı futbolcu, kamuoyundaki imajını geri kazanmak için harekete geçti.

Futbola geri dönmek istiyor

İspanyol basınında El Pais'in haberine göre; Başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde Alves'in futbola geri dönmek istediği iddia ediliyor.

İspanyol gazeteci Jesus Garcia Bueno, Alves'in sahaya oyuncu olarak geri dönmeyi beklemediğini, ancak oyunculuk dışında bir rol isteyebileceğini iddia etti.

Sözleşmesi feshedilmişti

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.