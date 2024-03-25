Dani Alves kefaletle serbest bırakıldı! Ödediği rakam dudak uçuklattı

İspanya'da bir gece kulübünde kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Barcelona ve Paris Saint-Germain futbolcusu Dani Alves, uzun süren hukuki sürecin ardından kefaletle serbest bırakıldı.
14 ay boyunca cezaevinde tutulan ve suçlamalarla karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, 1 milyon euroluk kefalet bedelinin ödenmesi sonrasında tahliye edildi.
İspanya'dan ayrılamayacak
Dani Alves'in serbest bırakılması, hem futbol dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kariyerinde birçok büyük kulüpte forma giymiş olan tecrübeli futbolcunun hukuki süreci, futbol camiasında büyük ilgiyle takip ediliyordu.
Alves'in serbest bırakılmasıyla birlikte geleceği hakkında da çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı.
Öte yandan eski futbolcunun adli yargılanma sona erene kadar İspanya'yı terk etmesi yasaklandı.
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