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Dani Alves kefaletle serbest bırakıldı! Ödediği rakam dudak uçuklattı

Dani Alves kefaletle serbest bırakıldı! Ödediği rakam dudak uçuklattı İspanya'da bir gece kulübünde kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 14 aydır cezaevinde tutulan Dani Alves, 1 milyon euroluk kefaletin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.