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    Dani Alves, yeni transfer olduğu Pumas'tan ayrılmak istiyor

    Geçtiğimiz ay Meksika takımı Pumas'a transfer olan Brezilyalı yıldız Dani Alves, takımdan ayrılmak istiyor.
    • 30.08.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 11:26
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    Dani Alves, yeni transfer olduğu Pumas'tan ayrılmak istiyor

    Geçtiğimiz ay Meksika'nın Pumas kulübüne transfer olan Dani Alves'in, yeni takımından memnun olmadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi.

    Meksika ekibi Pumas'a Dünya Kupası'na kadar formda kalmak için imza atan Dani Alves'in, takımda beklediği havayı yakalayamadığı belirtildi.

    Taraftarlar tarafından ıslıklandı

    Pumas'ın evinde oynadığı son maçta taraftarlar tarafından ıslıklanan Dani Alves'in, alınan sonuçlardan ve takımından memnun olmaması nedeniyle her an takımından ayrılabileceği kaydedildi.

    Dani Alves, yeni transfer olduğu Pumas tan ayrılmak istiyor #1

    Maç takvimi sıkışıyor

    Dani Alves'in ayrılma isteğinin nedenlerinden birinin de Pumas ve Brezilya Milli Takımı'nın maç takvimin çakışması olarak belirtiliyor. Pumas eğer play-offlara kalamazsa sezonun 30 Eylül'de biteceği ancak Dünya Kupası öncesi Brezilya'nın 23 ve 27 Eylül'de hazırlık maçları olmasının Alves'i seçim yapmaya zorladığı belirtiliyor.

    Dani Alves, yeni transfer olduğu Pumas tan ayrılmak istiyor #2

    Tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu

    39 yaşındaki yıldız sağ bek Dani Alves, kariyeri boyunca 42 kupa kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu unvanını sahip.


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