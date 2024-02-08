Dani Alves'e 12 yıl hapis şoku! Kamera kayıtları incelendi... Brezilya futbolunun en önemli futbolcularından biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor... Olay olan dava sonuçlanmak üzere. İşte detaylar...

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Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Soruları cevaplamadı

Barselona İl Mahkemesi'nde görülen ve üç gün devam eden davanın son gününde ifade veren Dani Alves, savcılığın kendisine yönelteceği soruları cevaplamayı reddetmişti.

50 bin euro kefalet ödeme teklifi...

Yalnızca avukatının sorularını yanıtladığı görülen Alves, olayın yaşandığı gece alkolün dozunu kaçırdığını ancak kendisini tecavüz ile suçlayan kişinin kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Dani Alves ile avukatı, davadan beraatini talep etmiş ve 1 yıl hapis cezasının yanında 50 bin euro kefalet ödeme teklifinde bulunmuştu.

Öte yandan davada ifade veren Katalan polisi, gece kulübünün video kayıtlarının 'cinsel saldırı' iddialarını doğruladığını dile getirdi.

"Bana inanmayacaklarını düşündüm"

Alves'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden kadın, "Gece kulübünde kendisini gördüğüm ve selam verdiğim anda yüzümden tutarak beni öpmeye başladı. Çok yılışık bir hareketti. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçamı sıktı. Beni çok incitti. Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum." dedi.

Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, olayı paylaştığı arkadaşlarının ısrarı sonrası karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

12 yıl hapsi isteniyor

Dani Alves'in 9-12 yıl arası hapis cezası istenen dava geçtiğimiz günlerde sona erdi ve kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.