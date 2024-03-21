Dani Carvajal: Hakemlerin işi çok zor Real Madrid'in yıldız oyuncusu Dani Carvajal önemli sözler sarf etti.

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Real Madrid takım kaptanı Dani Carvajal, milli takım arasında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Bellingham'ın attığı gol hakkında konuşmaya başlayan Carvajal, "Hakemlerin profesyonelliğine inanıyorum, çok zor bir meslek, çok fazla baskı altındalar, kararlar veriyorlar ve burada hepimiz hata yapıyoruz. Valencia'da Gil Manzano çok eleştirildi. Hata yapmış olabilir mi? Bence yaptı. Bizler insanız. O eminim ki böyle bir şey istemezdi. Siz de insan olun ve bunun çok zor bir meslek olduğunun farkına varın. Sezon sonunda durumu değerlendiriyorsunuz ve bazı günler lehinize, bazı günler aleyhinize olduğunu görüyorsunuz." dedi.

"O taraftarların orada olmaması gerekiyordu"

Vinicius Jr'a yapılan ırkçılık hakkında konuşan Carvajal, şu sözlerle cümlelerine devam etti:

Grup halinde Vinicius'a tezahürat yapıyorlardı. Hakeme onların söylediklerini dinlemesini söyledim, çünkü çok ciddiydi. Futbolumuzu bu tezahüratlarla kirletenlerin olması çok yazık. Oyunculara ayrımcılık yapıyorlar, çok yazık, stada asla ayak basmamalılar.

"Ne zaman ayrılacağımı bilmiyorum"

Son olarak 2025 yılında bitecek sözleşmesiyle ilgili konuşan Dani Carvajal, şu sözlerle cümlelerini noktaladı: