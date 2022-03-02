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    Daniel Farke hiç maça çıkmadan yeni takımından ayrıldı

    Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yeni takımında hiç maça çıkmadan kulüpten ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 20:09
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    Daniel Farke hiç maça çıkmadan yeni takımından ayrıldı

    Ukrayna işgalinin ardından birçok yaptırım uygulanan Rusya, UEFA ve FIFA turnuvalarından men edilmişti.

    İşgalin ardından Rus ekiplerinden Krasnodar'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

    Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alman teknik direktör Daniel Farke, Ocak ayında devraldığı Krasnodar'da hiç maça çıkmadan ayrıldı.

    TWITTER HESABINDAN DOĞRULADI

    Rus ekibi, 45 yaşındaki teknik adam ve ekibinin ayrılığını resmi Twitter hesabından doğruladı.

    Rusya Premier Ligi'nde 18 maç sonunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan Krasnodar, Belaruslu teknik adam Viktor Goncharenko ile yollarını ayırdıktan sonra Farke ile anlaşmıştı.

    2017-2021 yılları arasında Norwich City'yi çalıştıran Daniel Farke, Krasnodar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Krasnodar'ın kadrosunda Grzegorz Krychowiak, Jhon Cordoba, Remy Cabella, Viktor Claesson ve Tonny Vilhena gibi önemli isimler bulunuyor.


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