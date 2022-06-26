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    Daniel Güiza'nın oğlu babasına tepkili

    Daniel Güiza'nın oğlu babasına tepkili

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu, televizyon programına katılan oğlu tarafından ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlandı.
    • 26.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 11:25
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    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen golcü yıldız Daniel Güiza, ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor.

    2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun adı son dönemde yine aile içi problemlerle gündemde.

    Rocio Herrera ile dünyaevine girmeden önce Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda'dan olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.

    Şimdiki eşi Rocio Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce, Güiza'nın oğlu velayet davasında konuşmuş ve babası hakkında olumlu ifadeler vermişti: "Birlikte çok kötü zamanlar geçirdik ve o bana her zaman her şeyi verdi. Babama yaptıkları için teşekkür ederim."

    Daniel Güiza nın oğlu babasına tepkili #1

    Babasını suçladı

    Ancak şimdi Cristian'ın düşünceleri değişmiş gibi görünüyor.

    AS'ta yer alan habere göre; "Sálvame" adlı programda konuşan Cristian, eski Fenerbahçeli hakkında şunları söyledi:

    "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak.

    Daniel Güiza nın oğlu babasına tepkili #2

    "Köpekleri benden daha iyi yaşıyor"

    Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor. Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum."

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Getafe'ye katılan Güiza, İspanyol ekibinden kiralık olarak Darul Takzim'de forma giymişti.

    Daniel Güiza nın oğlu babasına tepkili #3

    İspanya 3. Lig'de mücadele veriyor

    2017'de Cadiz'den Sanluqueno'ya transfer olan santrfor, İspanya'da 3. Lig'de mücadele veriyor.

    Fenerbahçe formasıyla 94 resmi maça çıkarak 34 gole imza atan Daniel Güiza, maç başına 0,36 gol ortalamasıyla düşük bir ortalama tutturdu.

    Daniel Güiza nın oğlu babasına tepkili #4


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