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    Daniel Sturridge, Perth Glory'den de kovuldu

    Süper Lig'de Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge, son kulübü Perth Glory ile sadece 140 dakikadan az süre aldı ve sözleşmesi feshedildi.
    • 03.06.2022 - 12:59
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    Daniel Sturridge, Perth Glory'den de kovuldu

    Daniel Sturridge'in erken yükseliş kaydettiği futbol kariyerindeki sıkıntılar sürüyor. Eski Trabzonsporlu oyuncu, son olarak kadrosuna katıldığı Perth Glory ile de yollarını ayırdı.

    Perth Glory'de göreve gelen teknik direktör Ruben Zadkovich, 6 oyuncu ile yolların ayrılmasını talep ederken bu isimlerden biri de Daniel Sturridge oldu ve sözleşmesi feshedildi. İngiliz oyuncu, Perth Glory forması altında toplam 140 dakikanın altında oynayabildi.

    Trabzonspor'da da oynadı

    Kariyerinde Manchester City, Chelsea, Liverpool gibi İngiliz devlerinde de forma giymiş ollan Sturridge, 2019'da Trabzonspor 'a transfer olmuş ve Mart 2020'de sözleşmesi feshedilmişti.

    Daniel Sturridge, Perth Glory den de kovuldu #1


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