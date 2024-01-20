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Daniele De Rossi 3 puanla başladı! Roma evinde Hellas Verona'yı yendi

Daniele De Rossi 3 puanla başladı! Roma evinde Hellas Verona'yı yendi Roma, Serie A'nın 21. haftasında sahasında Hellas Verona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla yeni teknik direktör Daniele De Rossi, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.