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Danimarka Euro 2020'de Rusya'yı 4-1 yenerek tur atladı

Danimarka Euro 2020'de Rusya'yı 4-1 yenerek tur atladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu son maçında Danimarka, Rusya'yı 4-1 mağlup ederek grup ikincisi oldu ve son 16'ya kaldı.