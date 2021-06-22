- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Danimarka Euro 2020'de Rusya'yı 4-1 yenerek tur atladı
Danimarka Euro 2020'de Rusya'yı 4-1 yenerek tur atladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu son maçında Danimarka, Rusya'yı 4-1 mağlup ederek grup ikincisi oldu ve son 16'ya kaldı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 00:09
- Güncelleme : 22.06.2021 - 00:24
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubunda Danimarka, Kopenhag Parken Stadı'nda Rusya ile son maçına çıktı.
Grubunda Belçika ve Finlandiya'ya kaybeden Danimarka ekibi, Rusya'yı 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek son 16'ya kalmayı başardı.
DANİMARKA'DAN 4 GOL
Danimarka'nın gollerini 38'de Mikkel Damsgaard, 59'da Yussuf Poulsen, 79'da Andreas Christensen, 82'de Joakim Maehle atarken, Rusya'nın tek golünü 70. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba kaydetti.
MAÇI KOPARAN GOL MAEHLE'DEN
Joakim Maehle, şık vuruşunda ağlara dönerdiği topla karşılaşmaya damga vuran son golü kaydetti.
DANİMARKA'NIN RAKİBİ GALLER
Puanını 3'e çıkartan Danimarka, grubu averajla 2. sırada bitirerek Galler'in rakibi oldu. Rusya ise 3 puanla grubu 4. sırada bitirdi.