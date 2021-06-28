Danimarka'da gündem: Fenerbahçe selamı

Danimarka'nın Galler'i 4-0 yendiği karşılaşmanın kahramanı Joakim Maehle'nin maç sonu sözleri, ülke gündeminden düşmüyor.

Danimarka son 16 turunda Galler'i 4-0'la eleyerek çeyrek finale yükselirken, maç sonu şovları da geceye damga vurmuştu.

Galibiyetin ardından ise ülke gündeminde hala sağ bek Joakim Maehle'nin yumruk şovu var.

Joakim Maehle'den Fenerbahçe selamı - İZLE

"AKLIMA FENERBAHÇE SELAMI GELDİ"

Futbol kültürlerinde pek fazla olmayan yumruk şovun sorulması üzerine Danimarkalı futbolcu ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seyirciler bana tezahürat ve alkış gönderince onlara 'Fenerbahçe selamı’yla karşılık vermek istedim. Nasıl gelişti bilmiyorum. Ancak olağanüstü bir maçtan sonra bizi desteklemeye gelen ve benim adımı bağıranlar için bir şey yapmalıydım. Fenerbahçe selamı aklıma geldi."

Maehle’nin “Fenerbahçe selamı” sözleri sonrasında Danimarka’da bir anda Türkiye’de statlarda yapılan “yumruk şov” gündeme geldi.

"SIMON KJAER ÖĞRETMİŞ"

Programlarda Danimarka Ligi tecrübesi olan Türk oyunculardan yorumlar alındı. Sarı-lacivertli taraftarlar da takım kaptanı Simon Kjaer'ın arkadaşlarına bu hareketi öğrettiği tahmininde bulundu.