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    Danny Rowe frikikten harika bir gol attı

    Danny Rowe frikikten harika bir gol attı

    İngiltere 4. lig ekibi Oldham Athletic'te forma giyen Danny Rowe, yaklaşık 35 metreden mükemmel bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 09:53
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    İngiltere 4. Ligi'nin 13. haftasında Exeter City ile Oldham Athletic takımları karşı karşıya geldi.

    Konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta Danny Rowe harika bir gole imza attı.

    35 METREDEN ATTI

    Mücadelenin 32. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rowe, yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    31 yaşındaki futbolcunun bu golü akıllara Trabzonspor'un efsane ismi Hami Mandıralı'yı getirdi.

    Hatırlanacağı gibi Mandıralı, mesafe tanımadıksızın attığı gollerle ün yapmıştı.

    Danny Rowe frikikten harika bir gol attı - İZLE

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