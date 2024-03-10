Haberler



Dünyadan futbol



Dany Mota'dan nefis gol

Dany Mota'dan nefis gol Dün akşam oynanan Genoa - Monza maçında Dany Mota harika bir voleye imza attı. Mota'nın nefis golü sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.