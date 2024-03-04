Darmstadt amigosu, Augsburg'den yenilen 6 gol sonrası sahaya indi! Takımı azarladı Darmstadt, Bundesliga'nın 24. haftasında Augsburg'a 6-0'lık skorla yenildi. Maçın ardından ise ligde son sırada yer alan Darmstadt'ın amigosu sahaya inerek futbolcuları azarladı.

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Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde Torsten Lieberknecht'in çalıştırdığı Darmstadt ile Jess Throup yönetimindeki Augsburg karşı karşıya geldi.

Merck-Stadion am Böllenfalltor'da oynanan müsabakada 6 gol atıldı. Konuk ekip Augsburg, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Augsburg'a 3 puanı getiren golleri; Phillip Tietz (2), Hans Fredrik Jensen, Ermedin Demirovic (2), Ruben Vargas kaydetti.

Amigo takımı azarladı

Bu maçın bitiş düdüğün çalmasının ardından ise sahada ilginç bir olay yaşandı.

Ağır mağlubiyet sonrası Darmstadt'ın amigosu maçın bitmesiyle sahaya girdi ve takıma serzenişte bulundu.

Sinirli futbolseverin konuşmasını ayakta ve ses çıkarmadan dinleyen oyuncular, taraftar grubunun liderinin söylediklerini dikkatle dinledi.

Darmstadt son sırada yer alıyor

Öte yandan maçtan mağlup ayrılan Darmstadt, 24 hafta sonunda topladığı 13 puanla son sırada yer aldı. Augsburg ise 29 puanla 10. basamakta yer aldı.

Darmstadt gelecek hafta Leipzig'e konuk olurken, Augsburg sahasında Heidenheim ile karşılaşacak.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)