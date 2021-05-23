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    Daum: Emre Belözoğlu'nun pro lisansı bile yok

    Daum: Emre Belözoğlu'nun pro lisansı bile yok

    Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Emre Belözoğlu'yla ilgili, "Pro lisansı bile yok, yorum yapmam" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 15:33
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    Bir zamanlar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik hoca Christoph Daum, iki takımın teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

    Daum Sergen Yalçın'la ilgili, "Sergen Yalçın, zor bir mali dönemde harika bir iş çıkardı. Küçük bir yatırımla harika bir takım oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki yeteneklerini, bir baş antrenör olarak da kanıtladı.

    Sergen'le geçmişte çalışan biri olarak kendisine en büyük saygı ve tebriklerimi iletiyor, onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Daum: Emre Belözoğlu nun pro lisansı bile yok #1

    "EMRE HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIM PRO LİSANSI BİLE YOK"

    Akşam'a konuşan Daum Emre Belözoğlu'yla ilgili, "Emre Belözoğlu'nun performansı konusunda ise yorum yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla Emre'nin Pro-Lisansı bile yok ve bu nedenle koçluk yeterliliği hakkında yorum yapamıyoruz." açıklamalarında bulundu.

    Daum: Emre Belözoğlu nun pro lisansı bile yok #2

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