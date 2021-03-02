David Beckham: Hedefimiz Messi ve Ronaldo gibi oyuncular

Inter Miami kulübünün sahibi ve başkanı David Beckham, kulübe Messi ve Ronaldo gibi süperstarlar katmanın peşinde olduklarını söyledi.

MLS'te Inter Miami kulübünün sahibi olan David Beckham, kulübe Messi ve Ronaldo tipi süperstarları çekmek istediklerini söyledi.

"AKADEMİMİZİ BAŞTAN İNŞA ETTİK"

Takımın başına Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı getiren Beckham açıklamasında, "Burası her türlü oyuncuyu çekmek çin tüm niteliklere sahip bir kulüp. Akademimizi baştan inşa ettik ve şimdi de hedefimiz yaşayan, nefes alan futbolcuları buraya çekmek olacak." değerlendirmesini yaptı.





"HEDEFİMİZ MESSI VE RONALDO"

Takıma Blaise Matuidi ve Gonzalo Higuain gibi iki Avrupa futbolu geçmişi olan yıldızı kattıklarını belirten Beckham, Ronaldo ve Messi ayarında süperstar transfer istediklerini de belirterek, "Onlar sıkı çalışmaları sonucunda son 15 yılın en iyileri oldular. Messi ve Ronaldo gibi oyuncular Inter Miami'ye getirmek istediğimiz oyuncu tipleri. Taraftarımız da böyle oyuncuları izlemek istiyor. Sir Alex Ferguson her zaman doğru oyuncu transferi yapardı. Ben de o yolu benimsemek istiyorum." diyerek hedeflerini ortaya koydu.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun transferi için de zaman zaman adı geçen Inter Miami kulübü, MLS'teki ilk sezonunu 10. sırada tamamlamıştı.



