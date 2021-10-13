David Brooks lenf kanserine yakalandığını açıkladı

Bournemouth'un 24 yaşındaki futbolcusu David Brooks kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalandığını belirtti.

İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth'un 24 yaşındaki orta sahası David Brooks'tan futbol dünyasını üzen haber…

Genç futbolcu kişisel sosyal medya hesabından lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

Rahatsızlığı nedeniyle son olarak Galller kadrosundan çıkarılan Brooks hastalığını duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“BENİM İÇİN YAZMASI ÇOK ZOR”

"Bu benim için yazması çok zor bir mesaj. Bana Evre II Hodgkin Lenfoma teşhisi kondu ve önümüzdeki hafta tedaviye başlayacağım. Bu, benim ve ailem için bir şok olmasına rağmen, tam olarak iyileşeceğime ve mümkün olan en kısa sürede tekrar futbol oynamaya başlayacağıma eminim.

Bu süre zarfında beni tedavi eden doktorlara, hemşirelere, danışmanlara ve personele profesyonellikleri, sıcaklıkları ve anlayışları için minnettarlığımı göstermek istiyorum. Galler Futbol Federasyonu'ndaki herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi olmasaydı hastalığı tespit edemeyebilirdik. Ayrıca geçen haftaki tüm destekleri için Bournemouth'a teşekkür etmek istiyorum. Sizi tekrar görmeyi ve çok yakında sevdiğim sporu oynamayı dört gözle bekliyorum."





LENF KANSERİ NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Lenf nodları (düğümleri), bir filtre gibi fonksiyon göstererek virüs ve bakterilerin vücutta yayılmasını engeller. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.