David Luiz, Arsenal’e veda ediyor

Tecrübeli savunma oyuncusu David Luiz, sene sonunda Arsenal’den ayrılma kararı aldı.

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı stoper, Arsenal’den ayrılıyor.

Daily Mail’in haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Luiz, Londra temsilcisinin yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası ayrılma kararı aldı.

BENFICA DA İSTİYOR

Fenerbahçe’nin yanı sıra Portekiz kulübü Benfica’nın ve MLS ekiplerinin de David Luiz’i transfer etme girişimleri bulunuyor. Son iki sezonda topla 73 maça çıkan tecrübeli stoper, 4 defa gol sevinci yaşadı.