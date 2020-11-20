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David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı

David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı

Arsenal'de geçtiğimiz cuma günü yapılan antrenmanda tatsız bir olay yaşandı. David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı ve İspanyol oyuncunun burnunun kanadığı öğrenildi.