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- David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı
David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı
Arsenal'de geçtiğimiz cuma günü yapılan antrenmanda tatsız bir olay yaşandı. David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı ve İspanyol oyuncunun burnunun kanadığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 20.11.2020 - 10:24
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de kavga krizi yaşandı.
BURNU KANADI
The Athletic'in haberine göre, Arsenal'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenman maçında David Luiz, Dani Ceballos'a yumruk attı.
Burnunda kanama meydana gelen Ceballos yere düştü ve ayağa kalktıktan sonra David Luiz'in üzerine gitmeye çalıştı.
Ancak takım arkadaşları gerilimin büyümesini engelledi.
DAVID LUIZ ÖZÜR DİLEDİ
Mikel Arteta, bu gerginliğin ardından iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaştırdı.
David Luiz, Dani Ceballos antrenmana döndükten sonra takım arkadaşlarından özür diledi.