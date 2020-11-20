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    David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı

    Arsenal'de geçtiğimiz cuma günü yapılan antrenmanda tatsız bir olay yaşandı. David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı ve İspanyol oyuncunun burnunun kanadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 10:24
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    David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de kavga krizi yaşandı.

    BURNU KANADI

    The Athletic'in haberine göre, Arsenal'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenman maçında David Luiz, Dani Ceballos'a yumruk attı.

    Burnunda kanama meydana gelen Ceballos yere düştü ve ayağa kalktıktan sonra David Luiz'in üzerine gitmeye çalıştı.

    Ancak takım arkadaşları gerilimin büyümesini engelledi.

    David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı #1

    DAVID LUIZ ÖZÜR DİLEDİ

    Mikel Arteta, bu gerginliğin ardından iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaştırdı.

    David Luiz, Dani Ceballos antrenmana döndükten sonra takım arkadaşlarından özür diledi.

    David Luiz ile Dani Ceballos yumruklaştı #2

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