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David Silva koronavirüse yakalandı
Manchester City'den ayrılarak Real Sociedad'a transfer olan David Silva'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 15:02
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
EVİNDE KARANTİNAYA ALINDI
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.