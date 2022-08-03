Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumuna bağışlayacak

Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak.

Bayern Münih'in Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Davies, "Kanada bana ve aileme kucak açtı, bize daha iyi bir yaşam fırsatı verdi, hayallerimi yaşamamı sağladı. Kanada için oynamak büyük bir onur ve bu yüzden bu yılki Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim." dedi.

Kariyeri şimdiden başarılarla dolu

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından 21 yaşındaki sol bek, 2021 yılının en iyi futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Alphonso Davies, 2018-19 sezonunda MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps’ten Alman devi Bayern Münih’e transfer olmuştu. Bayern Münih’te geride kalan 4 sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken savunmacı, dünyanın sayılı sol bek oyuncularından biri olarak görülüyor.