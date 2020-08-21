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    Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir

    PSG'li kadın futbolcu Jordyn Huitema ile uzun süredir birlikte olan başarılı sol bek Alphonso Davies'in kız arkadaşıyla birlikte aynı anda Devler Ligi kupası kaldırma ihtimali bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 09:36
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    Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir

    Bayern Münih'in son dönemdeki başarısıyla dikkat çeken sol beki Alphonso Davies ile PSG Kadın Takımı'nda oynayan kız arkadaşı Jordyn Huitema Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezon kazanan ilk çift olarak ilginç bir tesadüfe imza atabilir.

    DAVIES FİNALDE HUITEMA YARI FİNALDE

    Bayern Münih formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davies takımıyla birlikte Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterme şansı yakaladı.

    Aynı şekilde kız arkadaşı Huitema da Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

    Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir #1

    ÇİFTE MUTLULUK YAŞANABİLİR

    Eğer PSG'de finale çıkıp şampiyon olur ve Daviesli Bayern Münih de şampiyonluğa ulaşırsa ikili aynı anda Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayacak.

    Davies'in sahada olacağı Bayern Münih ile PSG'yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 23 Ağustos'ta Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG forması giyen Huitema 22 Ağustos'ta Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

    Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir #2

    Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir #3

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