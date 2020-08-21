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- Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir
Davies ve sevgilisi aynı anda Şampiyonlar Ligi kazanabilir
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 09:36
Bayern Münih'in son dönemdeki başarısıyla dikkat çeken sol beki Alphonso Davies ile PSG Kadın Takımı'nda oynayan kız arkadaşı Jordyn Huitema Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezon kazanan ilk çift olarak ilginç bir tesadüfe imza atabilir.
DAVIES FİNALDE HUITEMA YARI FİNALDE
Bayern Münih formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davies takımıyla birlikte Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterme şansı yakaladı.
Aynı şekilde kız arkadaşı Huitema da Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
ÇİFTE MUTLULUK YAŞANABİLİR
Eğer PSG'de finale çıkıp şampiyon olur ve Daviesli Bayern Münih de şampiyonluğa ulaşırsa ikili aynı anda Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayacak.
Davies'in sahada olacağı Bayern Münih ile PSG'yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 23 Ağustos'ta Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG forması giyen Huitema 22 Ağustos'ta Arsenal karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.