Davies'te koronavirüs sonrası kalp problemi

Alphonso Davies'in COVID-19 sonrası hafif derecede kalp kası iltihaplanması geçirdiği için uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies, COVID-19 sonrası yaşadığı kalp problemi sebei ile bir süre sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre bir süredir geçirdiği COVID-19 hastalığı sebebi ile sahalardan uzak olan Davies'in virüsü atlatmasına rağmen virüsün etkilerine bağlı olarak bir kalp kası iltihaplanması geçirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

“BİRKAÇ HAFTA BOYUNCA BİZİMLE OLMAYACAK”

"Davies bu sorun çözülene kadar maçlara ya da antrenmanlara çıkamayacak. En az birkaç hafta boyunca bizimle olmayacak." diyen Nagelsmann, Kanadalı oyuncunun COVID-19 sonrası yapılan standart testlerinde bir miyokardit tespit edildiğini, bunu ciddi bir seviyede olmasa da yine de çözülmesi gereken bir problem olduğunun ve iyileşmesi için bir süre gerektiğinin altını çizdi.

Bu sene Bayern Münih ile 23 resmi maça çıkan Davies, 6 asist yaptı.