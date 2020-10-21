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    DC United, Mesut Özil'i istiyor

    Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'in MLS takımlarından DC United'a transfer olabileceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 17:53
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    DC United, Mesut Özil'i istiyor

    32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi.

    DC UNITED MESUT İLE İLGİLENİYOR

    İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor.

    Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

    Arsenal'dan haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil, kulüp tarihinin en yüksek ücret kazanan oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Türk asıllı Alman futbolcu mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.

    Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

    DC United, Mesut Özil i istiyor #1

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