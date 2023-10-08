DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

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Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, şu ifadeleri kullandı:

Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti.