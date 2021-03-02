De Bruyne, en çok asist yapan 10 oyuncudan biri oldu

De Bruyne, en çok asist yapan 10 oyuncudan biri oldu

Asist sayısını 77'ye çıkaran Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Premier Lig tarihine geçti.

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, başarılı performansı ve yaptığı asistler ile listede üst sıralara adım adım tırmanıyor.

ZİRVEDE GIGGS VAR

Bu sezon ligde 11 asiste ulaşan Belçikalı oyuncu, Premier Lig'de tüm zamanların en çok asist yapan 10 oyuncusundan biri oldu. Listenin zirvesinde ise Ryan Giggs yer alıyor.

En çok asist yapan isimler şu şekilde:

1- Ryan Giggs | 162 Asist

2- Cesc Fabregas | 111 Asist

3- Wayne Rooney | 103 Asist

4- Frank Lampard | 102 Asist

5- Dennis Bergkamp | 94 Asist

6- David Silva | 93 Asist

7- Steven Gerrard | 92 Asist

8- James Milner | 85 Asist

9- David Beckham | 80 Asist

10- Kevin De Bruyne | 77 Asist