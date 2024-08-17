De Rossi’den Dybala açıklaması

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Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, Cagliari ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’a transferi gündemde olan Paulo Dybala’nın maç kadrosunda yer aldığını belirtti.

"YORUM YAPAMAM"

De Rossi, Arjantinli yıldızın transferi hakkında, şu sözlere yer verdi:

("Teknik direktör ve taraftar De Rossi, Dybala'nın ayrılmasını nasıl değerlendiriyor?")

Ben artık bir taraftar değil, teknik direktörüm. Şimdi bazı konuları hassas bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ancak bir teknik direktör olarak söylentiler ve dedikodular hakkında yorum yapamam. Her zaman herkesle konuşurum, oyuncularımla iyi bir ilişkim var, daha fazlasını söyleyemem. Kulüp, bu konuda benim pozisyonumun ne olduğunu biliyor. Ben sadece güçlü ve motive oyuncular istiyorum.