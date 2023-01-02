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    Dejan Lovren, Olimpik Lyon'da

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, eski oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:39
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:53
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    Dejan Lovren, Olimpik Lyon'da

    Oimpik Lyon kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 33 yaşındaki Dejan Lovren'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Bonservisi 2 milyon euro

    Fransa basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon, Hırvat milli stoper için 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

    Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'den Olimpik Lyon'a 2010 yılında transfer olan Lovren, 102 maçta 3 gole imza atmıştı.

    AA'nın haberine göre; Hırvatistan Milli Takımı'nda 78 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fransa temsilcisinden sonra Southampton ile Liverpool'da uzun yıllar kariyerini sürdürmüştü.

    Ligde zirve yarışından uzaklaşan Laurent Blanc yönetimindeki Olimpik Lyon, 17 hafta sonunda 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Dejan Lovren


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