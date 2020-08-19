Demba Ba: Uygur Türkleri için bir araya gelmeliyiz

Başakşehir'in başarılı forveti Demba Ba, İngiliz BBC'ye "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in forveti Demba Ba, İngiliz BBC'ye bir röportaj verdi.

"DÜNYANIN GERİ KALANI MÜSLÜMANLAR İÇİN NE ZAMAN BİRLEŞECEK"

Sözlerine, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum" diyerek başlayan Demba Ba, "Dünyanın geri kalanının Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz? Futbolcuların bir araya gelebilmesi ve bu konu hakkında konuşabilmeleri için bir şeyler düzenlemem gerekiyor, çünkü pek çok insan bunu yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

"SPORCULAR OLARAK BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Sporcuların gücünün farkında olmadıklarını söyleyen Demba Ba, "Müslüman, Budist, Hıristiyan, herhangi bir inanç olsun, adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Sporcular olarak, bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz var. Bir araya gelip konuşursak işler değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar bizimle birlikte ayağa kalkar." görüşünü bildirdi.

"ARSENAL MALİ RİSK OLUNCA KONUŞMUYOR"

Demba Ba, "Black Lives Matter için mali bir risk olsaydı, bu gerçekleşmezdi." ifadesini kullandı. Başarılı forvet, sözlerini şöyle bitirdi:

"Arsenal Black Lives Matter destekledi, ancak konu Uygur'un hayatları olduğunda baskı ve ekonomik etki nedeniyle konuşmak istemedi. Finansal faydalar olduğunda, bazı insanlar gözlerini kapatır. Para, gerçek değerlerden daha değerli. Bence kulüpler oyunculara dahil olmamak için çok baskı yapıyor ama adaletsizliği kendi gözlerinizle gördüğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz?"

Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil de Çin'in insanlık dışı uygulamalarına tepki göstermiş, ancak kulüp ve Premier Lig yönetimi sessiz kalmıştı.



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